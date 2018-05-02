Yasak kalkınca besiciler yaylaların yolunu tuttu

Bu sene il genelinde meralarla ilgili çalışma yaptıklarını anlatan Görentaş, "673 meramızdan 103'ü hem göçerlere hem de il içinde besicilik yapanlara serbest oldu. Bizim iyi ve kaliteli yaylalarımız var. Yaylalar hayvancılığın gelişmesi açısından son derece önemli." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin koyun varlığının yüzde 8'inin, meraların da yüzde 10'unun Van'da olduğunu söyledi.

Doğal otlarla beslenen hayvanların veriminin de yüksek olduğunu ifade eden Görentaş, "Koyunlarımız kaliteli yaylalarımızda otladığı zaman bu verimlilik süte de yansıyor. Van'da otlu peynir var. Kaliteli süt peynire de yansıyor. Böylece peynirimiz çok daha iyi fiyatlara satılabiliyor." diye konuştu.

Görentaş, yayla yasağının kalkmasının en çok besicileri sevindirdiğini, çünkü yem maliyetinin ortadan kalkacağını dile getirdi.

- "Yayla olmazsa hayvancılık olmaz"

Besici Çetin Akgül ise yayla yasaklarının hayvancılığı olumsuz etkilediğini, bu sorunun ortadan kalkmasının sevindirici olduğunu vurguladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki en önemli gelir kaynağının hayvancılık olduğunu anımsatan Akgül, şu ifadeleri kullandı:

"İl merkezlerinde hayvancılık yapılamıyor, hayvancılığın asıl yeri yayladır. Bu yasağın kalkmasından dolayı çok mutlu ve memnunuz. Yayla yasağının kalkması, hayvancılığın gelişmesi demektir. Yaylaların havası, suyu ve bitki örtüsü hem hayvandan alınan sütün artışı, hem de onun hastalıklardan korunması demektir. Yayla olmazsa hayvancılık olmaz."

