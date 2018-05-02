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Yasak kalkınca besiciler yaylaların yolunu tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 11:09 | Son Güncelleme

Van'da besiciler, daha önce terör nedeniyle gidemedikleri yayla ve meralara, güvenlik sorununun çözülmesiyle hayvanlarını çıkarmaya başladı - Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Görentaş: - "Koyunlarımız kaliteli yaylalarımızda otladığı zaman bu verimlilik süte de yansıyor. Van'da otlu peynir var. Kaliteli süt peynire de yansıyor. Böylece peynirimiz çok daha iyi fiyatlara satılabiliyor" - Besici Akgül: - "İl merkezlerinde hayvancılık yapılamıyor, hayvancılığın asıl yeri yayladır. Yaylaların havası, suyu ve bitki örtüsü, hem hayvandan alınan sütün artışı hem de onun hastalıklardan korunması demektir. Yayla olmazsa hayvancılık olmaz"

NECAT HAZAR - Van'da besiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari ziyaretinde, güvenlik nedeniyle çıkılmasına izin verilmeyen yayla ve meraların halkın hizmetine açılacağını müjdelemesinin ardından hazırlıklarını tamamladı.

Küçükbaş hayvanlarıyla yayla ve meraların yolunu tutan besiciler, uzun süre sonra istedikleri alanlarda hayvancılık yapabilmenin sevincini yaşıyor.

- "Yaylada beslenen hayvanın sütü daha kaliteli"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin koyun varlığının yüzde 8'inin, meraların da yüzde 10'unun Van'da olduğunu söyledi.

Bu sene il genelinde meralarla ilgili çalışma yaptıklarını anlatan Görentaş, "673 meramızdan 103'ü hem göçerlere hem de il içinde besicilik yapanlara serbest oldu. Bizim iyi ve kaliteli yaylalarımız var. Yaylalar hayvancılığın gelişmesi açısından son derece önemli." dedi.

Görentaş, besicilerin hayvanlarını 6-7 ay mera ve yaylalarda besledikten sonra kış aylarında ahırlara götürdüklerini anlattı.

Doğal otlarla beslenen hayvanların veriminin de yüksek olduğunu ifade eden Görentaş, "Koyunlarımız kaliteli yaylalarımızda otladığı zaman bu verimlilik süte de yansıyor. Van'da otlu peynir var. Kaliteli süt peynire de yansıyor. Böylece peynirimiz çok daha iyi fiyatlara satılabiliyor." diye konuştu.

Görentaş, yayla yasağının kalkmasının en çok besicileri sevindirdiğini, çünkü yem maliyetinin ortadan kalkacağını dile getirdi.

- "Yayla olmazsa hayvancılık olmaz"

Besici Çetin Akgül ise yayla yasaklarının hayvancılığı olumsuz etkilediğini, bu sorunun ortadan kalkmasının sevindirici olduğunu vurguladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki en önemli gelir kaynağının hayvancılık olduğunu anımsatan Akgül, şu ifadeleri kullandı:

"İl merkezlerinde hayvancılık yapılamıyor, hayvancılığın asıl yeri yayladır. Bu yasağın kalkmasından dolayı çok mutlu ve memnunuz. Yayla yasağının kalkması, hayvancılığın gelişmesi demektir. Yaylaların havası, suyu ve bitki örtüsü hem hayvandan alınan sütün artışı, hem de onun hastalıklardan korunması demektir. Yayla olmazsa hayvancılık olmaz."

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Anahtar Kelimeler:
Besiciler Van yayla yasağının kaldırılması

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