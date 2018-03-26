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"Yaşam tadında buluşmalar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 00:21 | Son Güncelleme

Medicana International İstanbul Hastanesi ile Yaşam Dergisi iş birliğiyle düzenlenen "Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar" etkinliğinin bu ayki konuğu şarkıcı Haluk Levent oldu

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Haluk Levent, Medicana International İstanbul Hastanesi ile Yaşam Dergisi iş birliğiyle düzenlenen "Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar" etkinliğine konuk oldu.

Hastanenin Beylikdüzü şubesinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Levent, bu tarz sosyal sorumluluk projelerine elinden geldiği kadar katılmaya çalıştığını söyledi.

İnsanların bu tarz sohbetler ile morale ihtiyacı olduğunu dile getiren Levent, "Bizler de bu vesileyle onlarla beraber şarkılar söylüyoruz, sohbetler ediyoruz. Onun dışında AHBAP Türkiye Genel Başkanıyım, Türkiye'nin yaklaşık 54 ilinde örgütlendik. İnsanlar için güzel şeyler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Sadece hastalarla ilgili çalışmalarımız yok, aynı zamanda kadına yönelik şiddet, çocuk tacizi, yeşil çevre, nükleer santral, termik santral gibi konularla da ilgileniyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Levent, 1 ay içerisinde yeni bir albüm çıkaracağının müjdesini de verdi.

Yaşam Dergisi imtiyaz sahibi Leyla Peker de AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği 3 yıldır gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Çıkış amacımız; yeni dostluklar oluşsun, dostlar düzenli olarak bir araya gelsin" diyen Peker, bu yolda çok güzel programlar gerçekleştirdiklerini ve bugün de Haluk Levent'i ağırlamaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Etkinlikte, katılımcıların sorularına da yanıtlayan şarkıcı Haluk Levent, daha sonra bazı şarkılarını seslendirdi.

Haluk Levent'e çiçek ve plaket takdim edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent Yaşam tadında yeni albüm

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