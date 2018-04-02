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‘Yaşamak Nazım Gibi’ oyunu Hayrabolu’da sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 18:15 | Son Güncelleme

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Aynur Akkuş’un yazdığı, Savaş Mutlu’nun yönetmenliğini üstlendiği, Mehmet Tokat ve Tülin Boz’un oynadığı tek perdelik "Yaşamak Nazım Gibi" tiyatro oyunu, Hayrabolu ilçesinde sahnelendi.Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının organizesinde Hayrabolu Öğretmenevi Sahnesi’nde seyircilerle buluşan ve ünlü şair Nazım Hikmet Ran’ın hayatını anlatan tek perdelik oyun izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

‘Yaşamak Nazım Gibi’ oyunu Hayrabolu’da sahnelendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Aynur Akkuş’un yazdığı, Savaş Mutlu’nun yönetmenliğini üstlendiği, Mehmet Tokat ve Tülin Boz’un oynadığı tek perdelik "Yaşamak Nazım Gibi" tiyatro oyunu, Hayrabolu ilçesinde sahnelendi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının organizesinde Hayrabolu Öğretmenevi Sahnesi’nde seyircilerle buluşan ve ünlü şair Nazım Hikmet Ran’ın hayatını anlatan tek perdelik oyun izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Oyun sonunda Hayrabolu Belediye Başkan Yardımcıları Birol Alagöz ve Necdet Hacet sanatçılara çiçek takdim etti.

‘Yaşamak Nazım Gibi’ oyunu Hayrabolu’da sahnelendi

‘Yaşamak Nazım Gibi’ oyunu Hayrabolu’da sahnelendi

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