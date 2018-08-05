Yaşaması için kampanyalar düzenlenen Öykü, hayata tutunamadı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta 3 aylıkken Serebral Palsi (SP- beyin felci) hastalığına yakalanan Öykü Onur (3), hayatını kaybetti. Öykü'yü yaşatmak için yardım kampanyaları düzenlenmişti.
Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde oturan Hülya ve Olcay Onur çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Öykü Onur'a, 3 aylıkken SP teşhisi konuldu. Hülya ve Olcay Onur çifti, doktorların yüzde 89 engelli raporu verip tedavi edilmediğinde yaşamasının zor olduğunu söylediği çocukları Öykü'yü yaşatmak için büyük mücadele verdi. Maddi durumu kötü olan aileye destek için kentte yardım kampanyası düzenlendi. Birçok sivil toplum örgütü Öykü'yü yaşatabilmek için seferber oldu.
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gören Öykü Onur, önceki gün rahatsızlanarak yoğun bakıma alındı. Öykü Onur, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öykü'nün cenazesi, ailesi tarafından hastaneden alınarak Çaycuma ilçesine bağlı Yazı köyüne götürüldü. Öykü Onur, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.
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