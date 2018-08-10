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Yaşamı hayalini kurduğu köy evinde heyelanla son buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 13:15 | Son Güncelleme

Emekliliği sonrası hayalini kurduğu köy yaşamı için İstanbul'dan memleketi Ordu'nun İkizce ilçesine yerleşen Bayram Sekmen, bahçesindeki sel sularının önünü kesmeye çalışırken heyelan altında kalarak yaşamını yitirdi - Bayram Sekmen'in oğlu Mehmet Sekmen: - "Babamın hayali emekli olduktan sonra köyde yaşamaktı. Emekli olduktan sonra köyde yaşamaya başladı. Sonra da ev hayalimizi gerçekleştirdik. Yaptığımız evde yeni oturmaya başlamıştık"

HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun İkizce ilçesinde meydana gelen selde heyelan altında kalarak hayatını kaybeden Bayram Sekmen'in oğlu, babasının köyde yaşama hayalinin kısa sürede son bulmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Heyelanda yaşamını yitiren Bayram Sekmen'in cenazesi otopsi için götürüldüğü Ordu Devlet Hastanesi'nden alınarak Seymenli Merkez Cami avlusuna getirildi.

Burada taziyeleri kabul eden Sekmen'in oğlu Mehmet Sekmen ve kardeşi Sezai Sekmen, AA muhabirine olay günü yaşananları anlattı.

Mehmet Sekmen, dün erken saatlerde babasıyla selden zarar gören arazilerinde inceleme yaptıklarını söyledi.

Köyde yağmur başlayınca eve gittiklerini belirten Sekmen, bir süre sonra bahçede göçük meydana geldiğini kaydetti.

Babasının, heyelanla bahçeye dolan suyun önünü kesmek için dışarıya çıktığını dile getiren Sekmen, "Bu sırada bir dakika içinde daha büyük bir heyelan meydana gelip babamı götürdü." dedi.

Babasını derede aramaya başladıklarını ancak bulamadıklarını söyleyen Mehmet Sekmen, "Kendi imkanımızla babamı bulamayınca jandarmadan destek istedik. Ekipler geldikten bir saat sonra babamın cansız bedenini balçığın içinde bulduk." diye konuştu.

-"Yaptığımız evde yeni oturmaya başlamıştık"

Babasının kısa süre önce emekli olduğunu dile getiren Sekmen, "Babamla birlikte İstanbul'da çalışıyorduk. Babamın da hep hayali emekli olduktan sonra köyde yaşamaktı. Babam emekli olduktan sonra köyde yaşamaya başladı. Köyde yaşamaya başladıktan sonra da ev hayalimizi gerçekleştirdik. Yaptığımız evde yeni oturmaya başlamıştık." şeklinde konuştu.

Dün babasını aradıkları sırada annesi Turan Sekmen'in yere düşerek el bileğini kırdığını aktaran Sekmen, "Annem de hastanede ilk tedavisini oldu. Pazartesi günü ameliyat olacak." ifadesini kullandı.

Bayram Sekmen'in kardeşi Sezai Sekmen ise dün yoğun bir yağış gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eve geldik çocuklar bağırmaya başladı ‘babam kayboldu’ şeklinde. Ağabeyimin evden çıkıp da göçük altında kalması bir dakika, sanki koşarak gitti, göçük onu aldı. Ondan sonra aradık bulamadık, yetkililerden yardım istedik. Yaşadığımız olay anlatılmaz. Ağabeyim benim babam gibiydi, hiçbir kötülüğünü görmedik.”

Bayram Sekmen’in suyun, bahçedeki fasulyelere zarar vermemesi için dışarı çıktığını anlatan Sekmen, "O arada da toprak geliyor, yaklaşık 100 metre kadar aşağıda çalılıklara takılıyor, toprak hemen alıp götürüyor. Yardım çığlığı yok, hiçbir şey yok. Yaklaşık 200 metre civarı heyelan oldu, buranın dünkü halini hiç anlatamam." dedi.

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