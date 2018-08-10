Yaşamı hayalini kurduğu köy evinde heyelanla son buldu

Babasını derede aramaya başladıklarını ancak bulamadıklarını söyleyen Mehmet Sekmen, "Kendi imkanımızla babamı bulamayınca jandarmadan destek istedik. Ekipler geldikten bir saat sonra babamın cansız bedenini balçığın içinde bulduk." diye konuştu.

Babasının, heyelanla bahçeye dolan suyun önünü kesmek için dışarıya çıktığını dile getiren Sekmen, "Bu sırada bir dakika içinde daha büyük bir heyelan meydana gelip babamı götürdü." dedi.

Burada taziyeleri kabul eden Sekmen'in oğlu Mehmet Sekmen ve kardeşi Sezai Sekmen, AA muhabirine olay günü yaşananları anlattı.

-"Yaptığımız evde yeni oturmaya başlamıştık"

Babasının kısa süre önce emekli olduğunu dile getiren Sekmen, "Babamla birlikte İstanbul'da çalışıyorduk. Babamın da hep hayali emekli olduktan sonra köyde yaşamaktı. Babam emekli olduktan sonra köyde yaşamaya başladı. Köyde yaşamaya başladıktan sonra da ev hayalimizi gerçekleştirdik. Yaptığımız evde yeni oturmaya başlamıştık." şeklinde konuştu.

Dün babasını aradıkları sırada annesi Turan Sekmen'in yere düşerek el bileğini kırdığını aktaran Sekmen, "Annem de hastanede ilk tedavisini oldu. Pazartesi günü ameliyat olacak." ifadesini kullandı.

Bayram Sekmen'in kardeşi Sezai Sekmen ise dün yoğun bir yağış gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eve geldik çocuklar bağırmaya başladı ‘babam kayboldu’ şeklinde. Ağabeyimin evden çıkıp da göçük altında kalması bir dakika, sanki koşarak gitti, göçük onu aldı. Ondan sonra aradık bulamadık, yetkililerden yardım istedik. Yaşadığımız olay anlatılmaz. Ağabeyim benim babam gibiydi, hiçbir kötülüğünü görmedik.”

Bayram Sekmen’in suyun, bahçedeki fasulyelere zarar vermemesi için dışarı çıktığını anlatan Sekmen, "O arada da toprak geliyor, yaklaşık 100 metre kadar aşağıda çalılıklara takılıyor, toprak hemen alıp götürüyor. Yardım çığlığı yok, hiçbir şey yok. Yaklaşık 200 metre civarı heyelan oldu, buranın dünkü halini hiç anlatamam." dedi.

