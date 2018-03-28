Yaşamın doğal formu bu sergide

Tülin Çabuk Dominiak “Benim Doğamda” adlı sergisini 31 Mart-6 Nisan 2018 tarihleri arasında Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi sergi salonunda gerçekleştirecek.

Sergide, yaşamdaki doğal formları stilize ederek onları kendi doğasına ait sembolik formlara dönüştürdüğünü ifade eden Tülin Çabuk Dominiak, “Detaycı bir üslupla ifade edilen bu formlar yeryüzündeki organik oluşumları, zamanın geçişi ile ilgili doğal süreçleri ve görünenin hemen ardında gizlenmiş olan alışılmadık dünyaları açığa çıkarıyor” dedi.

Sanatçı kendi doğasını, doğadaki formlarla temas halindeyken yeni bir boyut keşfettiği keyifli bir yer olduğunu söyledi.