Yaşamın doğal formu bu sergide

Tülin Çabuk Dominiak “Benim Doğamda” adlı sergisini 31 Mart-6 Nisan 2018 tarihleri arasında Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi sergi salonunda gerçekleştirecek.
Sergide, yaşamdaki doğal formları stilize ederek onları kendi doğasına ait sembolik formlara dönüştürdüğünü ifade eden Tülin Çabuk Dominiak, “Detaycı bir üslupla ifade edilen bu formlar yeryüzündeki organik oluşumları, zamanın geçişi ile ilgili doğal süreçleri ve görünenin hemen ardında gizlenmiş olan alışılmadık dünyaları açığa çıkarıyor” dedi.
Sanatçı kendi doğasını, doğadaki formlarla temas halindeyken yeni bir boyut keşfettiği keyifli bir yer olduğunu söyledi.
Anadolu Farm'ın kurucusu gözaltına alındı
iPhone The iTunes store is unable to process purchases at this time hatası nedir? Apple'daki hata nasıl çözülür?
Hakan Atilla'nın avukatları, Yargıç Berman'dan 'merhamet' istedi
Balistik füze saldırısına Kral Selman'dan sert yanıt: Karşılık verilecek
GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz
ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay
Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
Sahilde aşka geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum