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Yaşamını kurtaran Başkan Kocadon'u ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 16:18 | Son Güncelleme

BODRUM'da denizde boğulma tehlikesi geçiren Keriman Tanrıkulu (84), suya atlayarak kendisini kurtaran Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'a ailesiyle ziyarette bulunup, teşekkür etti.

Yaşamını kurtaran Başkan Kocadon'u ziyaret etti

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da denizde boğulma tehlikesi geçiren Keriman Tanrıkulu (84), suya atlayarak kendisini kurtaran Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'a ailesiyle ziyarette bulunup, teşekkür etti.
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, geçen 2 Temmuz'da saat 19.00 sıralarında, Bodrum Ticaret Odası Başkanı olan ağabeyi Mahmut Kocadon, CHP eski milletvekili Umut Oran ve işletmeci Koray İşbilir'in de aralarında bulunduğu bir grup arkadaşı ile Ortakent Mahallesi sahilindeki bir restorana gitti. Grup yemek yiyip, sohbet ederken, Mehmet Kocadon, deniz yüzeyinde bir kadının hareketsiz halde durduğunu fark etti. Bunun üzerine Belediye Başkanı Kocadon, durumdan şüphelenip, yardım için kıyafetleri ile suya atladı. Ardından Kocadon'un arkadaşı Koray İşbilir de yardım için suya atladı. Başkan Kocadon ve İşbilir, kadını sürükleyerek sudan çıkarıp, ilk müdahaleyi yaptı. Sudan çıkarılan kadın, bu sırada olay yerine gelen ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Çok su yuttuğu belirlenen ve hastanede doktorların müdahalesi ile yaşama tutunan kadının adının Keriman Tanrıkulu olduğu öğrenildi.
BAŞKANA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Tedavisinin ardından taburcu edilen Keriman Tanrıkulu, ilk olarak kızı Deniz Baykan ve damadı Can Baykan ile Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u Bodrum Belediyesi'nin Ortakent Mahallesi'ndeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ndeki makamında ziyaret edip, yaşamını kurtardığı için teşekkür etti.
Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Facebook hesabından, "Geçtiğimiz günlerde denizde geçirdiği kaza sonucu tanıştığımız Keriman Tanrıkulu Hanımefendi'yi sağlıklı ve zinde görmekten çok mutlu oldum. Keriman Tanrıkulu, kızı Deniz ve damadı Can Baykan'a ziyaretleri için teşekkür ediyorum" paylaşımında bulundu.

FOTOĞRAFLI

Yaşamını kurtaran Başkan Kocadon'u ziyaret ettiYaşamını kurtaran Başkan Kocadon'u ziyaret ettiYaşamını kurtaran Başkan Kocadon'u ziyaret ettiYaşamını kurtaran Başkan Kocadon'u ziyaret etti

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