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Yaşamını yitiren karakol komutanı son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 15:54 | Son Güncelleme

Tabancasının ateş alması sonucu vefat eden Erzincan'ın Refahiye ilçesi Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol'un cenazesi, memleketi Beypazarı'nda toprağa verildi

Erzincan'da makam odasında tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybeden Refahiye ilçesi Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol, memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Beypazarı Devlet Hastanesi morgundan alınan 31 yaşındaki Bol'un cenazesi Yoğunpelit Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik istendi ve dua edildi.

Daha sonra mahalle meydanında düzenlenen cenaze törenine, Bol'un ailesi ve yakınları ile Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, bazı milletvekilleri ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Nuh Alper Bol'un cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

Erzincan Valiliğince yapılan açıklamada, Refahiye ilçesi Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol'un makam odasında tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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