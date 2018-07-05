Yaşamını yitiren karakol komutanı son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan'da makam odasında tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybeden Refahiye ilçesi Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol, memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Beypazarı Devlet Hastanesi morgundan alınan 31 yaşındaki Bol'un cenazesi Yoğunpelit Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik istendi ve dua edildi.

Daha sonra mahalle meydanında düzenlenen cenaze törenine, Bol'un ailesi ve yakınları ile Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, bazı milletvekilleri ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Nuh Alper Bol'un cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

Erzincan Valiliğince yapılan açıklamada, Refahiye ilçesi Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol'un makam odasında tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti.

