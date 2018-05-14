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"Yaşanacak tüm şiddetten ABD ve Trump sorumlu olacak”

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 13:17 | Son Güncelleme

Filistin'in Afrika Birliği Temsilcisi Nasri Abucaiş: - "(ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin) Yaşanacak tüm şiddet ve benzeri olaylardan ABD ve ABD Başkanı Donald Trump sorumlu olacak" - "(Bazı Afrika ülkelerinin İsrail'in kutlama törenine katıldığı haberlerine ilişkin) Henüz resmi bir teyit alamadık. Umuyorum Afrika ülkeleri bu kutlamaya katılmadı"

ADDİS ABABA (AA) - Filistin'in Afrika Birliği Temsilcisi Nasri Abucaiş, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin, “Yaşanacak tüm şiddet ve benzeri olaylardan ABD ve ABD Başkanı Donald Trump sorumlu olacak.” dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Abucaiş, ABD’nin atacağı adıma karşı Afrika Birliğinin şimdiye kadar güçlü duruş sergilediğini ifade ederek, bunun devam etmesini umduğunu söyledi.

Abucaiş, “Afrika Birliğinin duruşu çok net. Her zaman uluslararası alanda Filistin’in haklarını destekledi.” diye konuştu.

- “Resmi bir bilgi yok”

Abucaiş, İsrail medyasında çıkan Afrika ülkelerinin dün ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınacak olması için düzenlenen kutlama törenine katıldığı haberlerine ilişkin ise henüz resmi bir teyit alamadıklarını belirterek, “Umuyorum Afrika ülkeleri bu kutlamaya katılmadı.” ifadesini kullandı.

Medyada 10’un üzerinde Afrika ülkesinin bu etkinliğe katılacağını gördüklerini söyleyen Abucaiş, “Afrika ülkeleri, Birleşmiş Milletler’in (BM) ABD’yi kınayan kararını destekledi. Kınadıkları halde böyle bir törene katılmış olmalarını anlayamıyorum.” dedi.

ABD’nin attığı bu adımın çok "tehlikeli" sonuçlar doğuracağını kaydeden Abucaiş, “Yaşanacak tüm şiddet ve benzeri olaylardan ABD ve ABD Başkanı Donald Trump sorumlu olacak.” diye konuştu.

Dün İsrail medyasında yer alan haberde, ABD'nin Kudüs kararını kınayan BM karar tasarısına destek veren Etiyopya, Nijerya ve Angola gibi Afrika ülkelerinin İsrail tarafından düzenlenen kutlama törenine katılacağı yazılmıştı.

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ABD Afrika Birliği büyükelçilik Filistin Kudüs

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