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Yaşar Hacısalihoğlu, 24 Haziran seçimlerinin dolarla manipüle edildiğini vurguladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 18:24 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, döviz kurlarının yükselmesini 'terör' olarak değerlendirdi. 24 Haziran seçimlerinin dolarla manipüle edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Türkiye'nin makroekonomik dengeleri bu tabloyu destekleyecek noktada değil" dedi.

Yaşar Hacısalihoğlu, 24 Haziran seçimlerinin dolarla manipüle edildiğini vurguladı

Türkiye ekonomisinin bu sürecin altından kalkacağını belirten Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Döviz kurlarının bu denli yükselmesinin işaret fişeği ağustos ayında hazırlaması gerekeni hızlıca öne çeken Standard & Poor's'un raporudur. Bu hamle tamamen 24 Haziran seçimlerini dolarla manipüle etme hamlesidir. 2019'a göre plan yapıldı ama erken seçim olunca Türkiye'nin iç ahengini, istikrarını, uyumunu zedeleyecek, gedikler açabilecek kendilerince kumanda edebilecekleri senaryoyu öne çektiler diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"DOLAR TERÖRÜYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Seçimi manipüle edecek en kestirme yol olarak doları seçtiklerini vurgulayan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Bunun dolar üzerinden yapılacağını hesap ettiler. Dolar terörüyle karşı karşıyayız. Türkiye'nin makroekonomik dengeleri bu tabloyu destekleyecek noktada değil. Türkiye ekonomisi, ülkemize karşı yapılan bu hamlenin altından kalkacaktır. Türkiye bugüne kadar bu tür hamleleri püskürtmeyi başarmıştır. 'Erdoğansız bir Türkiye' projesi için sonuç alınmaya çalışılıyor. Küresel çetelerin ve şer odaklarının içimizdeki uzantılarının da halkı paniğe sevk etmek adına bir felaket tellallığı yaptığını da görmek gerekir" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
he ya he. 7 haziran 1 Kasım 24 haziran hep dış güçler. hep. kim inanır artık buna? Allah aşkına aklımıza hakaret etmeyin kardeşim. kötü yönetiliyoruz. nokta.
Ya siz ne kadar rezil insanlarsınız. Ekonomi battı. Başka şekilde yorumlayamazsınız bu durumu. Üretmeyen bir ülkeyiz rte ve akp sayesinde. Yok neymiş erdoğan gitsin diye doların değeri değişiyormuş. Siz bizi kendi kitlenize benzetmeyin. Öyle bir güçleri olsa çoktan ülkeyi çökertirlerdi. Dolar dediğin şey istediğin zaman artmaz. Ekonomiyi batırırsın, ihracatı azaltıp ithalatı artırırsın işte o zaman görürsün yüksek dolar değerlerini tıpkı bugün gibi. akp gitmedikçe de inmez bu dolar. Seçim sonrası müdahale edecekmiş ayrıca akp. Eğer ülkeyi düşünseydiler seçimlerden önce yaparlardı ki o da yalan
15 temmuzun başka bir versiyonu, amaç Türkiye cumhuriyetine zarar vermek.
Çok salakça bi yorum yapmış kendisi belliki yalakalıkla biyerlere gelmişsin vede bunu devam ettirmek istiyorsun Recep krizle geldi, krizlede gidiyor. Rahmetli Ecevit zamanında kimse dış güçler demedi, onlar aptal bi siz akıllısınız zaten.
ACABA ERKEN SEÇİMCİLER KİM TÜRKİYE EKONOMİSİNE 15 GÜN İÇİNDE 40 MİLYAR DOLARI KAYBETTİREN KİM VE ONU DESTEKLEYEN FIRSATÇI HALK KİMİN HALKI BEN ÇÖZEMEDİM BUYURUN SİZ ÇÖZÜN...
yok kardesim bu zihniyet degismeyecek malesef senin gibi milyonlarcasi var dis mihraklar bitti simdide dolar teroru cikti adama sormazlarmi butun dunyada dolar durgunken turkiye de neden yukseliyor suudi riyali lira karsidinda bile deger kaybediyor sen bu hikayeleri koyunlara anlat
500 milyar dolar dış borc 55 milyar cari açık budami dış güçlerin oyunu
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Türkiye'de kimlerin Profesör olabildiğini, olabileceğini öğretiyor.
iyide bu dolar terörüne dur diyecek bir babayiğit yokmu koskoca ülkemde bir emirle bütün darbeciler paralelciler toplandı içeri tıkıldıda... Bir kağıt parçasıylamı başa çıkılamıyor bu dolara yönelen zenginleri sıkıştırın birazda
Profesörlukten önce adam olmanı tavsiye ederim,16 yıldır bu ülkenin anasını ağlatan AKP'ye bir soz bile soyleyemiyorsan canın cehenneme.
aKP lilerin ne kadar doları var açıklasınlar.
Tasalanma yiğidim; zaman bizden yanadır Külümüzden yükselen duman bizden yanadır Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır Dünya düşman olsa da, iman bizden yanadır yiğidim Zalimler için karar verildi; infaz kaldı Ufka bir bak yiğidim, inkılâba az kaldı.
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