Yaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, MHP'nin tek başına seçime girmesi halinde yüzde 10'u geçerse Tandoğan Meydanı'nda anıracağını söylemiş, Melih Gökçek ise haftalardır Okuyan'ı Tandoğan'a çağırmıştı.
KRT televizyonunda konuşan Yaşar Okuyan Melih Gökçek'e çok sert sözlerle yanıt verdi.
"Melih, sen işine bak" diyen Okuyan, "23 sene Ankara'da belediye başkanlığın döneminde seninle ilgili o kadar laf var, öyle iddialar var ki bir iktidar değişikliğinde Türkiye'den ilk tüyeceklerden biri sensin. Senin kafan Yaşar Okuyan'a basmaz, bassa zaten sen adam olursun" diye konuştu.
Okuyan, Gökçek ile ilgili ayrıca bir iddia ortaya atarak, Gökçek'in 1980 öncesinde İngiliz istihbaratı ile ilişki olan Mücadele Birliği'nin çıkardığı Bayrak Gazetesi'nin Ankara temsilcisi olduğunu söyledi.
24 Haziran öncesi MHP'nin barajı geçmesi durumunda Tandoğan meydanında 'anıracağını' söyleyen eski siyasetçi Yaşar Okuyan, sosyal medyadan açıklama yapmıştı. Okuyan, MHP lideri Bahçeli ve MHP'den özür diledi.
Okuyan, Halk TV'de de 'Erdoğan yüzde 50'yi geçsin kafama kurşun sıkmazsam şerefsizim' diye konuşmuştu.
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