Yaşar Okuyan: Siyasetçilerin yüzde 90'ı hırsız, rant peşindeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Devletten aldığı maaş dışında tek kuruşu çalışarak kazanmamış adam" diyerek eleştirdiği Kılıçdaroğlu'na yönelik bu sözlere Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan ilginç yorumlar yaptı.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Yaşar Okuyan, "Tayyip Bey bugünlerde sıkıntılı, ağzından çıkanı kulağı duymuyor, ne söylediğinin farkında mı?" dedi.

Okuyan, "Bence Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a teşekkür etmesi gerekiyor. Yani, devletten alınan maaşın dışında parasının olmaması, bir kuruş para kazanmamış olması demek kusur" diye konuştu.

"RÜŞVET YÜZDE 10'DAN YÜZDE 90'A ÇIKTI"

Yaşar Okuyan daha sonra siyasetçilerin yüzde 90'nının hırsız olduğunu, kamusal rant peşinde koştuğunu, ihalelerden eskiden siyasetçi ve büroktara ödenen rüşvetin yüzde 10 olduğunu şimdilerde bu rakamın yüzde 50'ye çıktığını anlattı.

Yaşar Okuyan kimdir?

Yaşar Okuyan, 1949 yılında İstanbul'da doğdu. Gazetecelik Yüksek Okulu'nda öğrenim gördü. Kısa bir süre gazeteci olarak çalıştı. Daha sonra İmbat Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı oldu. 1970 senesinde de Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. Mesut Yılmaz’ın Anavatan Partisi'nin liderliğine seçilmesinin ardından da Yalova milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 2004'de de Demokrat Türkiye Partisi'nin genel başkanı seçildi. 2015 yılında da kurumun adını Hürriyet ve Değişim Partisi olarak değiştirdi. 2008'de de partisini kapatarak Halkın Yükselişi Partisi'ne geçti. Yaşar Nuri Öztürk tarafından partiden ihraç edilmesi üzerine de Vatan Partisi'ne katıldı.