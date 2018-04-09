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Yaşar Okuyan: Siyasetçilerin yüzde 90'ı hırsız, rant peşindeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

1970 yılından bu yana aktif olarak siyaset hayatının içinde olan Yaşar Okuyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında sarf ettiği "Devletten aldığı maaş dışında tek kuruşu çalışarak kazanmamış adam" sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Devletten aldığı maaş dışında tek kuruşu çalışarak kazanmamış adam" diyerek eleştirdiği Kılıçdaroğlu'na yönelik bu sözlere Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan ilginç yorumlar yaptı.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Yaşar Okuyan, "Tayyip Bey bugünlerde sıkıntılı, ağzından çıkanı kulağı duymuyor, ne söylediğinin farkında mı?" dedi.

Okuyan, "Bence Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a teşekkür etmesi gerekiyor. Yani, devletten alınan maaşın dışında parasının olmaması, bir kuruş para kazanmamış olması demek kusur" diye konuştu.

"RÜŞVET YÜZDE 10'DAN YÜZDE 90'A ÇIKTI"

Yaşar Okuyan daha sonra siyasetçilerin yüzde 90'nının hırsız olduğunu, kamusal rant peşinde koştuğunu, ihalelerden eskiden siyasetçi ve büroktara ödenen rüşvetin yüzde 10 olduğunu şimdilerde bu rakamın yüzde 50'ye çıktığını anlattı.

Yaşar Okuyan kimdir?

Yaşar Okuyan, 1949 yılında İstanbul'da doğdu. Gazetecelik Yüksek Okulu'nda öğrenim gördü. Kısa bir süre gazeteci olarak çalıştı. Daha sonra İmbat Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı oldu. 1970 senesinde de Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. Mesut Yılmaz’ın Anavatan Partisi'nin liderliğine seçilmesinin ardından da Yalova milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 2004'de de Demokrat Türkiye Partisi'nin genel başkanı seçildi. 2015 yılında da kurumun adını Hürriyet ve Değişim Partisi olarak değiştirdi. 2008'de de partisini kapatarak Halkın Yükselişi Partisi'ne geçti. Yaşar Nuri Öztürk tarafından partiden ihraç edilmesi üzerine de Vatan Partisi'ne katıldı.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
DOĞRU DEMİŞ...
YÜZDE DOKSAN DEĞİL YÜZDE 99 DESEN DAHA DOĞRU OLURDU...
@ozgurtura ERDOGAN İTİRAF ETMİŞ...KILICTAROGLU NUDA ÖVMÜŞ..ALLAH BOYLE SOYLETİR İŞTE..
biliyoruz evet hepsi hırsız vatan haini yiyici yandaş sever tüm siyasiler böyle
BOP eş başkanı doğru kendini açık etmiş çalmayı rüşveti rantı iyi biliyor eyy BOP eş başkanı senin çocukların gemicikleri nereden geliyor MAN adasına transfer edilen milyon dolarlar nereden geliyor mal varlığının kaynağı nedir nerden buldun çocukların nerede askerlik yapmıştı açıklasanız?
siyaseti birak avukatliga basla o zaman birakin artik genclere biktik bu ayni siyasi yuzlerden
Allah'ım hayırsever işadamı reza nın altına yatıp milyon dolarları götüren hırsızları ayetle alay eden makara yapan TÜRK düşmanı PAPA çocuklarını MAN adasına milyon dolarları transfer eden rantçı hırsız RÜŞVETÇILERI kahreyle... aminnnn
irtikap(rüşvete zorlama) maalesef osmanlı dan miras! şmdilerde adı 'işbitirme',ya da komisyon oldu.
Kendisi dahil %99,5 Hızsız ve yalancı
bu adamı seviyorum yaa çok net ve doğru konuluyor helal olsun
Bu adamı sevmem ama... Maalesef doğru... Hadi insaflı olalım... İdealleri, inançları uğruna siyaset yapanlar en fazla yüzde 30'u bulur. Kalanı, kendine ve yakınlarına çıkar sağlamak için siyasetin içinde...
akpnin en büyük vurgunu, yolsuzluğu özelleştirmedir..çünkü ihalelerle vurgun yapıyorlar tabi akbabalar herzaman bu balı kapmak için de konvoylarının arkasından giderler..
isimleri açıklayın toplum da bilsin .. bende tahmin ederim önemli olan açıklamak .. söyle rahatla
rahmetli türkeşten önce kürsüye çıkar.konuşarak topluluğu coştururdu.şimdi geldiği yer perinçek.
benim babamda siyasete muhtar adayı olarak girdi.adam muhtar olacam diye varını yoğunu yedi.gizice kredi de çekmiş.hala o borçları ödüyor....olan bize oldu..
dogru soylemis eksik bile soylemis kaldir dokunulmazligi indir maaslarini askari ucrete bakalim kaci bidaha secilmek icin aday olur
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