Yaşar Tüzün için hazırlanan fezlekeye Muharrem İnce'nin ismi de girdi

Oda TV’nin haberine göre Savcılık, Tüzün ve İnce’yi, Ankara Valiliği’nin yasağına rağmen Batıkent AVM önünde miting yapmakla suçluyor. Bu nedenle soruşturma yürüten savcılığın sadece Yaşar Tüzün için talepte bulunması ise dikkat çekti.
Savcılığın TBMM’ye sunmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderdiği soruşturma evrakında, “Batıkent AVM önünde ‘referandum’ konulu bir miting etkinliğinin düzenlendiği, valilik makamlarınca yasaklandığı ve yasaklanmasına rağmen gerçekleştirilmesi ihtimaline karşın belirtilen adreste tedbirlerin alındığı, 26. Dönem Milletvekilleri Muharrem İnce, Yaşar Tüzün ve Murat Emir’in katılımıyla basın açıklaması yapıldığı belirtilmiş ve buna ilişkin tutanak ve basın metninin gereği için Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği…” ifadeleri yer aldı.
Savılık, Muharrem İnce’nin yanı sıra TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in de dokunulmazlığı konusunda herhangi bir başvuruda bulunmadı.
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