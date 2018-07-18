'Yaşayan İnsan Hazinesi' listesindeki Hayri Dev, öldü (2)

HAYRİ DEV TOPRAĞA VERİLDİ
UNESCO'nun 'Yaşayan İnsan Hazinesi' listesindeki, Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Hayri Dev; Çameli ilçesinin Gökçeyaka Mahallesi'ndeki Boyalı Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene Vali Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın yanı sıra Dev'in çocukları, torunları ve vatandaşlar katıldı. Dev, mezarlıkta ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Türkiye'nin büyük bir sanatçısını kaybettiğini söyleyen Hayri Dev'in oğlu Zafer Dev, "Çok üzgünüz, son anına kadar çalmayı ve söylemeyi hiç bırakmadı. 10 gün önce hastaneye gitmiştik, ölmeden son gecesinde bile torunlarına türkü söyledi. Ben söylemesini istemedim, yorgun olduğunu dinlenmesini söyledim ama beni dinlemedi. Son anına kadar torunlarına türkü söyleyerek vefat etti" dedi.
Ramazan ÇETİN / ÇAMELİ (Denizli), (DHA)
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