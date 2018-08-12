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Yaser Tai Hsiang'den Reyhanlı'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 15:55 | Son Güncelleme

Taipei (Tayvan) Ekonomi ve Kültür Misyonu Türkiye Temsilcisi Hsiang, Reyhanlı ilçesini ziyaret etti

HATAY (AA) - Taipei (Tayvan) Ekonomi ve Kültür Misyonu Türkiye Temsilcisi Yaser Tai Hsiang, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Hsiang ilk olarak Reyhanlı ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Taipei Kültür ve Ekonomi Temsilciliği tarafından Suriyeli çocuklar için yapılan "Taipei Dostluk Okulu"nu ziyaret etti.

Suriyeli çocukların kaldıkları 2 yetimhaneyi de ziyaret eden Hsiang, yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında Tayvanlı heyete buradaki Suriyeli çocuklar sevgi gösterinde bulundu.

Hsiang'e ilçedeki ziyaretlerinde AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi de eşlik etti.

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