Yaşı küçük ama duyarlılığı büyük

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde dönercide çalışan bir çocuk, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek amacıyla dolar bozduran bir kişiye 10 liralık yevmiyesini vermeyi vadetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından Türk lirasının değerlenmesi için başlatılan döviz bozdurma kampanyasına vatandaşların desteği sürüyor.
İlçenin Karacurun Mahallesi'ndeki bir dönercide 10 lira yevmiye ile çalışan 12 yaşındaki Mehmet Akif Gelez, dükkan camına astığı notta, dolarını bozdurup makbuzunu getiren bir kişiye bir günlük yevmiyesini vereceğini belirterek duyarlılığını gösterdi.
Gelez, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına desteğini göstermek istediğini dile getirerek, "Dolarını bozdurana bir günlük yevmiyemi vereceğim. Devletimiz ve milletimiz için herkes dolarını bozdursun, Türk lirası değer kazansın." diye konuştu.
İş yeri sahibi Zeynel Yetkin de doların yükselmesinden rahatsızlık duyduklarını belirterek, "Çırağımın bir günlük kazancı olan 10 lirasını vermesi örnek bir davranış, kendisini tebrik ediyorum. Lütfen herkes dolarını bozdursun." ifadesini kullandı.
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