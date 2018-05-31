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Yasin Börü davasının firari sanığı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 19:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve üç arkadaşının öldürülmesiyle ilgili davada, "dört kişiyi canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından hapis cezasına çarptırılan firari sanık, yakalanmasının ardından tutuklandı

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve üç arkadaşının öldürülmesiyle ilgili davada "dört kişiyi canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından hapis cezasına çarptırılan firari sanık, yakalanmasının ardından tutuklandı.

Olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan ve mahkemece hakkında yakalama kararı bulunan sanık Mazlum İçli, İstanbul'da yakalanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. İçli, davayı karara bağlayan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinin açtığı celseye telekonferans sistemiyle bağlandı.

Mahkeme, cumhuriyet savcısının da talebi doğrultusunda İçli'nin tutuklanmasına karar verdi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonunda 41 sanıktan 16'sı Yasin Börü ile Ahmet Dakak, Hasan Gökguz ve Riyat Güneş'i "canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, iki sanık aynı suçlardan beşer kez müebbet, suç tarihinde yaşı 18'den küçük olan altı çocuk ise 110'ar yıl hapse çarptırılmıştı.

Sanıklardan 18'i müşteki Yusuf Er'e karşı eylemleri nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18'er, suça sürüklenen 6 çocuk bu suçtan 12'şer yıl hapse mahkum edilirken, 15 sanık ile altı suça sürüklenen çocuğun "terör örgütü propagandası yapmak", 11 sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal etmek", bir sanığın "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", bir sanığın ise "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" ve "örgüt adına suç işlemek" suçlarından da mahkumiyetlerine hükmedilmişti.

Sanıklardan 13'ünün beraatlarına karar verilirken, hakkında yakalama kararı bulunan üç sanığın dosyaları ayrılmıştı. Dosya halen istinaf aşamasında bulunuyor.

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