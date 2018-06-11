Yasin tedavi için yardım bekliyor

Iğdır'da elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 9 yaşındaki Yasin Demirci, bir yıldır yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürüyor.
Merkeze bağlı Konaklı Mahallesi'nde ikamet eden ilkokul öğrencisi Demirci, bir yıl önce fırtına ve yağmur sonrası koparak yere düşen elektrik telinin akımına kapılarak ağır yaralandı.
Çevredekilerin ve sağlık görevlilerin müdahalesi sonucu akımdan kurtarılan Demirci'nin beyninde hasar oluştuğu tespit edildi.
O günden sonra yatağa bağımlı halde yaşamaya başlayan ve babasının işsiz olması nedeniyle tedavisi aksayan Demirci, tam teşekküllü bir hastanede tedavi edilmek için kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.
Anne Emine Demirci, AA muhabirine, oğlunun yaklaşık bir yıldır cihazlara bağlı yaşamını sürdürdüğünü söyledi.
Demirci, "Bir umut bekliyorum ki oğlum iyileşsin. Oğlum böyle olduktan sonra ailece perişan olduk. Maddi durumumuz el vermediğinden tedavilerini tam olarak yaptıramıyoruz. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Oğlumun bu şekilde yatmasına dayanmıyorum." dedi.
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