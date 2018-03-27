Yaşlı adam kendini asarak intihar etti

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, Hüseyin Demirbaş (93), bilinmeyen bir nedenle kendini asarak intihar etti.
Olay, bugün gündüz saatlerinde Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Hüseyin Demirbaş bilinmeyen bir nedenle yalnız yaşadığı evinin tavanına kabloyla kendini asarak intihar etti. Yaşlı adamdan uzun süre haber alamayan yakınları Demirbaş'ın evine geldiklerinde yaşlı adamın cesediyle karşılaşarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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