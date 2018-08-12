Yaşlı adam tarlasında ölü bulundu

Uşak'ın Ulubey ilçesinde Veli Türkan (78) çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hasköy Köyü Hamamdere mevkiindeki tarlasına çalışmaya gitmek için evinden ayrılan Türkan, akşam saatlerine kadar dönmeyince yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Jandarma ekipleri ve köy sakinleri tarafından yapılan arama sonucunda, Türkan'ın tarlasında hareketsiz şekilde yattığı görüldü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Türkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Türkan'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım
İzol aşiretinden iş adamı Hasan İzol, kurun yükselmesine bir deste dolar yakarak tepki gösterdi
ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!
Meral Akşener'den sonra bir partiden daha Hükümet'e destek mesajı
Çin'in cami yıkma kararı sonrası müslümanlar ayaklandı!
Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!
Malatya'da feci kaza: 5 yaralı
Bu babaanneyi gören şok oluyor! 4 torunu var ama kimse inanmıyor
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum