HABER

Yaşlı adamı darp eden ikinci şüpheli de teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 14:26 | Son Güncelleme

Samsun'un Bafra ilçesinde, otomobille geçerken üzerine su sıçrattıkları Sebahattin Yılmaz'ı (70), kendilerine tepki gösterdiği için dövdükleri öne sürülen 2 şüpheliden C.İ. de polise teslim oldu.

Yaşlı adamı darp eden ikinci şüpheli de teslim oldu

Olay, 24 Temmuz günü Samsun-Sinop karayolu üzerinde meydana geldi. Sebahattin Yılmaz, elindeki kürekle yol kenarında biriken yağmur suyunu tahliye etmeye çalışırken, bu sırada hızla yanından geçen Ç.Y.D. yönetimindeki otomobil, üzerine su sıçrattı. Yılmaz da Ç.Y.D.'ye tepki gösterdi. Geri geri gelen Ç.Y.D.'nin yanındaki C.İ., otomobilden inip, Yılmaz ile tartışmaya başladı. C.İ., boynundan tutup yere yatırdığı Yılmaz'ı yumrukladı. Ç.Y.D.'nin müdahalesiyle C.İ., Yılmaz'ı dövmeyi bıraktı. İkili, kaçarken, olay anı ise saniye saniye çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Koşarak olay yerine gelen Sebahattin Yılmaz'ın eşi, yaralı kocasını hastaneye götürdü. Burada müdahalesi yapılan Yılmaz'ın şikayeti üzerine saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan Ç.D.Y ile C.İ., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Görüntülerin incelenmesinin ardından Bafra Cumhuriyet Savcılığı, iki şüphelinin 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik kasten yaralama' suçundan yeniden yakalanarak gözaltına alınması talimatı verdi.

Şüphelilerden Ç.Y.D., dün Eskişehir'de polise gidip teslim oldu. Aranan diğer şüpheli C.İ.'nin ise bugün Ankara'da avukatı eşliğinde polise giderek teslim olduğu belirtildi.

DHA

PARTNERHerkes kullanıyor ama kimse bu korkunç zararını bilmiyor!Herkes kullanıyor ama kimse bu korkunç zararını bilmiyor!
2 ayının saldırısında yaralandı, ameliyata alındı2 ayının saldırısında yaralandı, ameliyata alındı
Gizli tanık 'Ayçiçeği' gerçek kimliğini açıkladı!Gizli tanık 'Ayçiçeği' gerçek kimliğini açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun darp Bafra

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

Sabah 06.00'da gelen dehşet!

Sabah 06.00'da gelen dehşet!

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rize'deki seyyar cami görenleri şaşırtıyor!

Rize'deki seyyar cami görenleri şaşırtıyor!

Gizli tanık 'Ayçiçeği' gerçek kimliğini açıkladı!

Gizli tanık 'Ayçiçeği' gerçek kimliğini açıkladı!

PTT personel alımı sınav yerleri belli oldu ve GAZİSEM, sınav giriş belgelerini yayımlandı!

PTT personel alımı sınav yerleri belli oldu ve GAZİSEM, sınav giriş belgelerini yayımlandı!

Gaziantep'deki gümrük kapısı yakınında patlama sesi!

Gaziantep'deki gümrük kapısı yakınında patlama sesi!

Yavru kedi ayakları kesilerek öldürüldü

Yavru kedi ayakları kesilerek öldürüldü

TSK duyurdu! Silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK duyurdu! Silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.