Yaşlı adamın evinden 3 kamyonet çöp çıktı

Yunusemre Belediyesi, Mesir Mahallesi’nde tek başına yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle evini temizleyemeyen 67 yaşındaki vatandaşın evini temizledi. Yaşlı adamın evinden 3 kamyonet çöp çıkartan temizlik ekipleri, evi dezenfekte etti.

Mesir Mahallesi’nde bir apartman dairesinde yalnız yaşayan 67 yaşındaki vatandaşın evinde çöp biriktirdiğini belirten apartman sakinleri, durumu Yunusemre Belediyesi’ne bildirdi. Belediye Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri eve gelerek incelemede bulundu. İncelemeler sonucu Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşlı vatandaşın evinden 3 kamyonet çöp çıkarttı. Ekipler, çöp çıkartma işleminin ardından evde dezenfekte çalışması yaptı.

Sağlık sorunları nedeniyle evini temizleyemediğini belirten yaşlı vatandaş, “67 yaşındayım. Tek başıma yaşıyorum. Emekliyim. Sağlık sorunlarımdan dolayı evimi temizleyemiyorum. Belediye ekipleri gelerek evimi temizlediler. Allah bin kere razı olsun. Demek ki iyi insanlar hala dünyada bitmemiş. Hala iyi insanlar var, duyarlı insanlar var. Onların sayesinde yaşamımıza devam edeceğiz yoksa burada ölüp gidecektim” dedi.