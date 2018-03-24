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Yaşlı adamın parasını çalan zanlılar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 12:21 | Son Güncelleme

Kars'ta 88 yaşındaki bir kişinin evindeki 18 bin 300 lirasını çaldıkları öne sürülen iki zanlı yakalandı

Kars'ta, 88 yaşındaki bir kişinin evinden parasını çaldıkları belirtilen iki zanlı gözaltına alındı.

Sarıkamış ilçesine bağlı Yukarı Sallıpınar köyünde yaşayan 88 yaşındaki Murat Çınar'ın evine giren iki kişi, 18 bin 300 lirayı alıp kaçtı.

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma, suça karışan kişilerin H.A. ile B.R. olduğunu belirledi.

Takibe alınan zanlılar kısa süre sonra Selim ilçesinde, çaldıkları parayla yakalandı.

H.A. ile B.R'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hırsız Sarıkamış

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