HABER

Yaşlı adamın ziynet eşyasını çalan zanlılar tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 22:21 | Son Güncelleme

Yaşlı adamın ziynet eşyasını çalan zanlılar tutuklandı

BİNGÖL (AA) - Bingölde gözleri görmeyen 86 yaşındaki yaşlı adamın 40 bin liralık ziynet eşyasını çaldığı belirlenen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıçiçek köyü Hacıçayır mezrasında gözleri görmeyen 86 yaşındaki bir vatandaşın evinden 40 bin liralık ziynet eşyasının çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

PARTNERYoksa bir bebek daha mı geliyorYoksa bir bebek daha mı geliyor
Klasik otomobil tutkunları Bodrum'da buluştuKlasik otomobil tutkunları Bodrum'da buluştu
5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bingöl hırsızlık tutuklandı yaşlı adam zanlı ziynet eşyası

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Kathy Griffin ve Kate Beckinsale’in videosu büyük ilgi gördü

Kathy Griffin ve Kate Beckinsale’in videosu büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da çok önemli döviz açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da çok önemli döviz açıklaması!

Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle

Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sözde Erzurum eyalet sorumlusu Mahmut Laçin çıktı

Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sözde Erzurum eyalet sorumlusu Mahmut Laçin çıktı

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! (Kandilli-AFAD Son depremler)

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! (Kandilli-AFAD Son depremler)

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson böyle görüntülendi!

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson böyle görüntülendi!

İstanbul Pendik'teki infaz kamerada! Ayaklarını bağlayıp 4. kattan aşağı attılar

İstanbul Pendik'teki infaz kamerada! Ayaklarını bağlayıp 4. kattan aşağı attılar

Kartal açıklarında tekne yangını! Dumanlar yükseliyor

Kartal açıklarında tekne yangını! Dumanlar yükseliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.