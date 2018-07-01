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Yaşlı çift evlerinde öldürüldü, oğulları gözaltına alındı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 21:50 | Son Güncelleme

OĞULLARI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ İzmir'in Kınık ilçesinde, Rıfat D.

Yaşlı çift evlerinde öldürüldü, oğulları gözaltına alındı (3)

OĞULLARI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
İzmir'in Kınık ilçesinde, Rıfat D. ve Elif D.'nin evlerinde ölü bulunması olayıyla ilgil olarak gözlatına alınan oğulları Şahin D.'nin, jandarmadaki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Şahin D.'nin, alkol alması nedeniyle anne ve babasıyla sürekli olarak tartıştığını belirttiği ifadesinde, "Cumartesi gecesi ilk olarak annemin yattığı odaya gittim ve sopayla vurmaya başladım. Daha sonra babamın yattığı odaya girip ona da aynı şekilde sopayla vurdum. Sabah saat 10.30'da, aynı mahallede oturduğum arkadaşım Mustafa A.'yı aradım ve kendisinden traktörün arkasına takılan portatif römork istedim. Cesetleri römork ile bir yere gömecektim ya da dereye atacaktım ancak Soma'da yaşayan yengem Burcu D., annem ve babamı komşumuz aracılığıyla arayınca paniğe kapıldım. Muhtarı arayıp eve hırsız girmiş diyerek haber verdim" dediği öğrenildi.
Yaşlı çiftin cenazeleri, Cumalı Camii'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazıyla, Cumalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cevdet ŞEN / KINIK, (İzmir), (DHA)

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Yaşlı çift evlerinde öldürüldü, oğulları gözaltına alındı (3)Yaşlı çift evlerinde öldürüldü, oğulları gözaltına alındı (3)Yaşlı çift evlerinde öldürüldü, oğulları gözaltına alındı (3)Yaşlı çift evlerinde öldürüldü, oğulları gözaltına alındı (3)

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