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Yaşlı çiftin 'survivor' mücadalesi internette ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 12:50 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde yaşayan 5 çocuk, 10 torun sahibi Hamdi ve Seyhan Yılmaz çiftinin, bahçelerinde torunları için oluşturduğu 'survivor' yarışması benzeri parkurda düzenledikleri yarışmalar, internette ilgiyle izlendi.

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde yaşayan 5 çocuk, 10 torun sahibi Hamdi ve Seyhan Yılmaz çiftinin, bahçelerinde torunları için oluşturduğu 'survivor' yarışması benzeri parkurda düzenledikleri yarışmalar, internette ilgiyle izlendi.

Sapanca Gazipaşa Mahallesi Şehit Albay Güner Ekici Caddesi'nde oturan güreş antrenörü Hamdi ve Seyhan Yılmaz (73) yaz tatilinde evlerine gelen torunlarının eğlenmesi için bahçelerinde kendilerince 'survivor' parkuru oluşturdu. Çiftin çocukları ve torunları, ağaçların arasına çektikleri iplerin altında geçip topladıkları halkaları çubuğa geçirerek yarıştı. Parkurda yarışarak eğlenen çocuklar ve torunlar, anne ve babalarından da parkurda yarışmalarını istedi. Çocukları ve torunlarını kıramayan çift parkurda yarışırken, yarışmanın galibi Seyhan Yılmaz oldu. Bu sırada çekilen görüntüler internette ilgiyle izlenildi. Görüntüler 'Survivor' yarışmacısının yapımcısı Acun Ilıcalı'nın da dikkatini çekti. Ilıcalı, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Seyhan Yılmaz, çocuklarını kıramayarak yarışmanın finalini yaptıklarını belirterek, "Çoluk çocuğumuz çok seviyordu Survivor yarışmasını. Bahçeye bir şeyler yaptı çocuklar. Torunlar, gelinler, çocuklar hepsi yarıştı. En sonunda bize de 'Anne baba siz de yarışın' dediler. Yarıştık, çok güzel oldu. Bizim de hoşumuza gitti, mutlu olduk. En son biz yarıştık, finali biz kapattık" dedi.

Hamdi Yılmaz da çocuklarının eğlenmesi için parkur oluşturduklarını belirterek, "Ailemiz burada toplandığı zaman kendi aramızda böyle bir eğlence yapıyoruz. O eğlence içerisinde bu çekilen programı bir arkadaşım yayınladı. Biz de böyle bir derde düştük memlekette" diye konuştu.

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