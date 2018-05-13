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Yaşlı, engelli ve çocuklara devletin "şefkat eli" uzandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 11:21 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, bakıma muhtaç ve kimsesiz yaşlılar, dezavantajlı çocuklar ile engelliler için bugüne kadar birçok önemli destek hayata geçirildi - Mart ayı itibarıyla kamuda istihdam edilen engelli sayısı 53 bin 964'e ulaştı - Evinde engelli yakınına bakanlara bugüne kadar 33 milyar 300 milyon lira destek ödemesinde bulunuldu - Yoksul durumdaki ailelerin, çocuklarını sadece ekonomik yetersizlikler yüzünden yurtlara vermelerinin önüne geçmek amacıyla başlatılan "Sosyal ve Ekonomik Destek" uygulamasıyla yaklaşık 110 bin çocuk ailesinin yanında kaldı - Türkiye genelinde 26 bin 102 yaşlının kaldığı huzurevlerine 47 yaşlı yaşam evi eklendi

BURCU ÇALIK- Bakıma muhtaç ve kimsesiz yaşlılar, dezavantajlı çocuklar ile engelliler için bugüne kadar birçok önemli destek hayata geçirildi.

AA muhabirinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, ailelerinin yanında bakımı mümkün olmayan 21 bin 549 engelliye bakanlığa bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet sunuluyor.

Bir apartman dairesi veya müstakil evde bakım elemanları ile en az 2, en fazla 6 engellinin kaldığı "umut evleri"nin sayısı Türkiye genelinde 138'e ulaşırken bu evlerde 838 kişi kalıyor.

Bakanlıkça, 2016'da yayımlanan yönergeyle engelli vatandaşlara, kendisi veya yasal temsilcisinin talebi halinde engelli olması zorunlu olmayan akrabası ile "umut evi"nde kalma imkanı da tanınıyor.

Engellilerin istihdam süreçlerini kolaylaştırmak için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sistemini getiren Bakanlık, Mart 2018 itibarıyla kamuda istihdam edilen engelli sayısını 53 bin 964'e çıkardı.

Bu yıl EKPSS üzerinden 5 bin engellinin daha istihdam edilmesi planlanıyor.

- Engelliler için 33 milyar liranın üzerinde destek

Engelli maaşlarını her ikisi de engelli olan eşlerin her birine ve 18 yaşın altındaki engellilerin ailelerine de bağlanacak şekilde genişleten Bakanlık, geçen yıl sonu itibarıyla 613 bin 480 engelliye 3 milyar 147 milyon lira ödeme gerçekleştirdi.

Bu yılın Mart ayı itibarıyla evinde engelli bakan 503 bin kişiye "evde bakım yardımı" sağlayan Bakanlık, bu yardım kapsamında 2006'dan bu yana 33 milyar 300 milyon lira destek ödemesinde bulundu.

Evde bakım yardımları ve 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz yaşlılara yapılan maaş ödemelerinin miktarı da 2017 sonu itibarıyla 7 milyar 486 milyon liraya ulaştı.

- Bir milyon engelli ve yaşlı ücretsiz seyahat ediyor

Bakanlığın verilerine göre, 2014'te kapsamı genişletilen "ücretsiz seyahat" uygulamasıyla halen bir milyon yaşlı ve engelli, ücretsiz ve indirimli seyahat hakkından faydalanıyor.

Bakanlık, bu kapsamda şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine 3 yılda 425 milyon lira gelir desteği ödemesi yaptı.

Engellilerin toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanması amacıyla başlatılan Engelli Destek Programı (EDES) ile 40 ilde 265 yerel proje desteklendi.

EDES aracılığıyla 1 milyon 500 bin kişiye doğrudan ulaşıldı ve toplamda 15 milyon 689 bin 852 lira kaynak aktarıldı.

- 26 bin yaşlı huzurevlerinde kalıyor

Türkiye genelinde Bakanlığa bağlı çalışan ve Bakanlık denetiminde 392 huzurevi bulunuyor. Söz konusu huzurevlerinde 26 bin 102 yaşlıya hizmet veriliyor.

Ayrıca yaşlılara ev ortamında sosyal çevreden soyutlanmadan bakım desteği sağlanması amacıyla hayata geçirilen "yaşlı yaşam evleri"nin sayısı da her geçen gün artıyor.

Bakanlığın verilerine göre, Türkiye genelinde 47 "yaşlı yaşam evi" bulunuyor. Nezih bir sitede, konforlu bir dairede, 4-5 kişinin, uzman bakım elemanıyla yaşadığı "yaşlı yaşam evleri"nde 164 yaşlı kalıyor.

Yaşlıların yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayattan kopmalarının engellenmesini amaçlayan "2018-2023 Aktif Yaşlanma Strateji Belgesi" taslağını hazırlayan Bakanlık, yol haritası niteliğinde olan bu belgeyi yakın bir zamanda yürürlüğe koymayı hedefliyor.

- 110 bin çocuk ailesinden ayrılmadı

Yoksul durumdaki ailelerin çocuklarını sadece ekonomik yetersizlikler yüzünden yurtlara vermesinin önüne geçmek amacıyla başlatılan "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)" uygulamasıyla da binlerce çocuğun ailesinin yanında kalması sağlandı.

Bakanlığın verilerine göre, SED kapsamında yaklaşık 110 bin çocuk için ailesine ödeme yapılıyor. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde okul öncesi çocuklar için aylık 515 lira, ilköğretime devam eden çocuklar için aylık 773 lira, ortaöğretime devam eden çocuklar için aylık 824 lira, yükseköğretime devam eden çocuklar için de ailelerine aylık 928 lira destek veriliyor.

Kurum bakımındaki çocuklar için koğuş tipi yurt sistemini sona erdirerek ev ortamında hizmet verilmesini sağlayan çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerini hayata geçiren Bakanlık, yaklaşık 14 bin çocuğun bakımını bu kuruluşlarda sürdürüyor.

Koruyucu ailelerin yanında da 5 bin 728 çocuk bulunuyor.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk destek engelli yaşlı

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