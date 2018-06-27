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Yaşlı insanlar İstanbul'da Silivri Birlik Halk Otobüsleri'ne alınmıyor iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 14:17 | Son Güncelleme

Silivri Birlik Halk Otobüsleri'ne ücretsiz kart ile binmek isteyen yaşlıların otobüslere alınmadığı öğrenildi. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Berke Merter, Kumburgaz'da bu otobüslere alınmayan yaşlı insanların isyanına yer verilen video görüntüsü ile konuyu İBB Meclisi gündemine getirdi.

Yaz aylarında Silivri bölgesine gidenlerin sayısındaki artış nedeniyle, bu bölgeye giden Silivri Birlik Halk Otobüsleri’ne ücretsiz kart ile binmek isteyen yaşlılar otobüslere alınmıyor. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Berke Merter de, Kumburgaz'da “Silivri Birlik Halk Otobüsü”ne alınmayan yaşlı insanların isyanını video görüntüsü ile İBB Meclisi gündemine getirdi.

“Silivri Birlik Halk Otobüsleri ücretsiz kart kullanan yaşlı vatandaşlarımıza hakaret ediyor ve durakta görünce durmuyor! Bu haksızlığa ne zaman dur denilecek! Bu otobüs hatlarının denetimleri kimler tarafından yapılıyor? Neden gerekli cezalar uygulanmıyor?” diyen Berke Merter İBB Meclis Başkanlığı’na sunduğu önerge şöyle:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı’na;

Silivri konum itibari ile İstanbul’un merkez ilçelerine uzak olsa da İstanbul ilinin bir ilçesidir. Orada yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti götürmek yine İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başlıca görevlerindendir. Bazı vatandaşlarımızdan 303 İETT numaralı Silivri Yenibosna otobüs hattına dair şikayetler aldık, bununla ilgili bir videoda göndermişler soru önergemize ekli cd den sizlerde seyredebilirsiniz. Ayrıca internetten de araştırdığımızda bu şikayetlerin yeni olmadığı halkımızın yıllardır bu otobüsleri kullanana şoför ve muavinlerin davranışlarından sürekli şikayet ettiği, kendi kafalarına göre vatandaşımıza tarife uyguladığını, Emekli- yaşlı vatandaşlarımızdan para alınmadığı için onları duraklardan almadıklarını gördük. Bu konuda gereken incelemeleri yapıp, vatandaşlarımızın bu sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Sorularımız:

  1. Bu otobüs hatlarının denetimleri kimler tarafından yapılıyor ve bu denetimde yaşanılan bu sorunları tespit etmişler mi? Bizler bu denetime ne kadar güvenebiliriz?

2- Yukarda bahsettiğimiz sorun başka hatlarda da yaşanıp emekli vatandaşlarımız otobüslere alınmayarak mağdur oluyor mu?

3- Bu otobüslerde çalışan kişilerin vatandaşlarımıza davranışları konusunda yeterli eğitim, uyarı ve bilgilendirme alıyorlar mı?

Önergemizin Başkanlık makamına havale edilmesini arz ederiz.”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2018 yılı Haziran ayı Meclis toplantılarında Bahçelievler Belediyesi ve İBB Meclisi CHP Üyesi M. Berke Merter’in imzası ile önerge meclise sunuldu, oy birliği ile Başkanlık Makamına havale edildi.

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