YAŞLI KADINA HİZMETÇİSİNDEN GASP İDDİASI

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA

Kadıköy'de, Yanında çalıştığı kadının ziynet eşyalarını çalıp gasp süsü verdiği iddia edilen Türkmenistan uyruklu hizmetçi ve arkadaşı gözaltına alındı. Hizmetçinin arkadaşının gasp olayının gerçekleştiği anlarda eve girip çıkması güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Kadıköy Feneryolu Mahallesi Bestekar Leyla Sokak'ta, dün sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Evde hizmetçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu Gülshen E. (48), komşusunu telefonla arayarak, eve gelen iki erkeğin, ev sahibi M.B. (84) ile kendisinin ellerini ayaklarını bağladıktan sonra gasp ettiklerini ileri sürdü. Eve gelen komşular, hizmetçi ve yaşlı kadının ellerini ve ayaklarını çözdü.

Bildirilmesi üzerine olay polis ekipleri sevk edildi. Gasp Büro Dedektifleri, hizmetçi kadının ifadesini alarak güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, olayın gerçekleştiği anlarda, eve herhangi bir erkeğin girişi çıkış yapmadığı ancak bir kadının elinde bir çantayla eve gelip bir süre kaldıktan sonra dışarı çıktığı görüldü.