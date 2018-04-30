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YAŞLI KADINI DARP EDEN BAKICI YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 21:06 | Son Güncelleme

-BU KEZ ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK...

-BU KEZ ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK...

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul Şişli'deki evinde yalnız başına yaşayan yaşlı kadını darp eden yabancı uyruklu bakıcı sınırdışı edilmek üzere gözaltına alındı.
İstanbul Şişli'deki evinde yalnız başına yaşayan yaşlı kadın, yabancı uyruklu bakıcısı tarafından darp edildi. Yaşanan darp anları evde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Şişli Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak'ta 12 Mart'ta meydana geldi. İddiaya göre, akrabaları 3 ay önce yalnız yaşayan 88 yaşındaki Şaziye Gündüz'e yardımcı olması için Kırgızistan uyruklu Almakan Atagozieva'yı tuttu. Bir süredir yaşlı kadına bakan Almakan Atagozieva, Gündüz'ün yakınlarını arayarak yaşlı kadının gece tuvalete gitmek için kalktığı sırada düşerek yaralandığını ve durumunun ise iyi olmadığını söyledi. Bunun üzerine eve gelen yaşlı kadının yakınları, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının ayağının kırıldığı belirlendi. Kırgızistan uyruklu bakıcı Almakan Atagozieva'nın söylediklerine inanmayan Gündüz'ün yakınları evde bulunan güvenlik kamera görüntülerini izledi. Görüntülerde, Şaziye Gündüz'ün Kırgızistan uyruklu bakıcısından şiddet gördüğü ortaya çıktı. Gündüz'ün yakınları güvenlik kamera görüntüleriyle Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Polis ekipleri, bakıcı Almakan Atagozieva'yı 20 Mart'ta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan bakıcı adliyeye sevk edildi. Almakan Atagozieva, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şaziye Gündüz'ün hastanedeki tedavisi devam ederken, savcılık Almakan Atagozieva hakkında dava açtı. Davanın ilk duruşmasında Almakan Atagozieva 26 Nisan'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK
Polis tahliye edilen Kırgızistan uyruklu bakıcı Almakan Atagozieva'yı sınırdışı etmek üzere tekrar gözaltına aldı. Feriköy Polis Merkezi'nde işlemleri devam ettiği öğrenilen Atagozieva'nın önümüzdeki günlerde ülkesine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:
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(Güvenlik Kamerası)
-Yaşlı kadının darp edilmesi
-Genel ve detaylar

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