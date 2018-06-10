Yaşlı kadının altınlarını torununun çaldığı iddiası

Karaman'da 83 yaşındaki kadının altınlarını çaldığı ileri sürülen hamile torunu, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Taşkale köyünde yalnız yaşaya F.A.G. (83), evinde sakladığı 4 tam ve 2 yarım altınının çalındığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, yaptığı araştırmada hırsızlığı yaşlı kadının 7,5 aylık hamile olan torunu S.Ö'nün (33) yaptığını tespit etti.
Gözaltına alınan S.Ö, altınların bir kısmını kuyumcuya sattığını, bir kısmını da evinde sakladığını itiraf etti.
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