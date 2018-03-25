Niğde’de 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kutlamalarında yaşlılar gönüllerince eğlendi.

Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle yaşlılar doyasıya vakit geçirdi.

Hafta boyunca düzenlenen etkinlikler ilk olarak Mevlit okunarak başladı. Gençlik Merkezleri tarafından yaşlılar için tiyatro gösterisi yapıldı. Tiyatro gösterilerinden sonra Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Harun Koca, yaşlılarla yemekte buluşurken, Huzurevi Müdürlüğü ise piknik organize etti.

Huzurevinde düzenlenen eğlence programına Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ, Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Belediye Başkanı Sıtkı Erat, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca ve vatandaşlar katıldı.