AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, yaşlıların, dün ile yarınlar arasında gönül köprüsü olduklarını belirterek, "Bunun yanı sıra onlar birer hayat rehberimizdir, bilgi, deneyim ve tecrübeleri sayesinde bugün toplumlar istikballerine yön vermekte, yaşamlarını şekillendirmektedirler." değerlendirmesinde bulundu.
Çalık, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, toplumdaki yaşlılara saygıda kusur etmeme, onların sorunlarına çözüm üretme, hayatlarını kolaylaştırıcı hizmetler sunma, memnun etme ve hayır dualarını almanın insanlık görevi olduğunu belirtti.
Sosyal devlet ilkesini gerçek anlamda ilk kez 2002'de milletle tanıştıran AK Parti'nin, yaşlıların kaliteli yaşamını ve genel sağlığını arttırmaya odaklı etkin politikalar üretmeye devam ettiğini vurgulayan Öznur Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2004'de kurulan Yaşlılar Koordinasyon Merkezi'nin (YKM) bunun en somut örneği olduğunu ifade etti.
AK Parti olarak yaşlı nüfusun gün geçtikçe arttığını ve yaşlılık dönemine ilişkin konuların bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmesi gerektiğinin farkında olduklarını kaydeden Çalık, "Yaşlı vatandaşlarımız için erişilebilir olmayı ve onların ellerinden tutarak sorunlarına çözüm üretmeyi şiar edinen Sosyal Politikalar Başkanlığımız bünyesindeki YKM'miz ile 81 il ve 970 ilçemizde vatandaşlarımıza telefon, faks ve internet üzerinden hizmet vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Öznur Çalık, "Yaşlılarımız, dünümüz ile yarınlarımız arasında gönül köprüsü olmalarının yanı sıra birer hayat rehberidir. Onların bilgi, deneyim ve tecrübeleri sayesinde bugün toplumlar istikballerine yön vermekte, yaşamlarını şekillendirmektedirler." değerlendirmesinde bulundu.
Yaşlılara yönelik yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerini ülkenin dört köşesinde yaygınlaştırdıklarını belirten Çalık, yaşlı yaşamevleri modeli, evde bakım hizmeti ve evde sağlık hizmetlerinin ilk kez hükümetleri döneminde uygulandığının altını çizdi.
Sağlıktan kültürel faaliyetlere, bankacılık işlemlerinden ulaşıma, çevre düzenlemesinden eğitime kadar her alanda yaşlıların refahı ve memnuniyeti için çalışmalar yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Öznur Çalık, şunları kaydetti:
"Toplumların hafızası olan yaşlılarımızın, geleceğimizin muhafazası bakımından hayati öneme sahip olduğunu önemle hatırlatıyor, onların belirli gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlanmasını, ilgi ve alaka gösterilmesini özellikle vurguluyorum.
Bu düşüncelerle Yaşlılar Haftası'nı en kalbi duygularımla kutluyor, Rabb'imden tüm yaşlılarımıza sağlıklı uzun ömürler diliyorum."
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