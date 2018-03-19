AK Parti Genel Merkezi Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak Yaşlılar Haftası münasebetiyle açıklama yapıldı. Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan AK Parti Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Birim Başkanı Necla Uysan, partilerinin yaşlıların yaşan kalitesini arttırmaya odaklandığını söyledi.
Necla Uysan Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı. 65 yaşını doldurmuş muhtaç, kimsesiz ve güçsüz vatandaşlara aylık bağlanması hakkındaki kanunda önemli değişiklikler yaptıklarını aktaran Uysan, bu düzenleme ile imkanları yetersiz ve bakacak kimsesi, olmayan yaşlılara aylık da bağlandığını dile getirdi. Uysan, "Yaptığımız değişiklik sayesinde yaşlı vatandaşlarımızın, çocuklarıyla birlikte ikamet etse bile söz konusu aylıktan faydalanmalarını sağladık. Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Başbakanımız Binali Yıldırım’ın öncülüğünde yaşlılık konusuna hassasiyetle eğilip büyüklerimiz için devrim niteliğinde politikalar üretmekteyiz. Bu politikaları büyüklerimizin de, desteğini alarak, daha ileriye taşımak ve geliştirmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz" dedi.
"65 yaş üstü aylığını 7.5 katına çıkardık"
Vatandaşlara evde maaş ödemesi yaptıklarını ve PTT ile evde ödeme için en yakın şubeye başvuru yapılabileceğini dile getiren Uysan, TUİK verilerine göre 2017 yılında Türkiye’de yaşlı nüfus sayısının yüzde 2.10 olarak belirlendiğini söyledi. Uysan, "Yaşlılarımıza evlerinde huzurla bakılıyor. 65 yaş üstü aylıkları 7,5 katına çıkardık. Yaşlılarımıza evde bakım hizmetini ilk kez 2007 yılında başlattık. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan, gündelik hayatlarını devam ettirmede zorluklar yaşayan, yetkili hastanenin sağlık kurulundan ağır engelli raporu olan yaşlı ve engelli tüm vatandaşlarımızın kendi evlerinde bakım hizmeti alabilmesini sağladık. Mekanlarda standartları iyileştirerek yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırıyoruz. Hükümetimiz bundan sonra ki süreçte de yaşlılarımıza yönelik çalışmalarına devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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