KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, ziyaret ettiği huzurevinde kalan bir yaşlıdan sigarayı bırakma sözü aldı.

Vali Çiftçi, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevi sakinlerini ziyaret ederek sohbet etti.

Huzurevi sakinlerinden Osman Kocamanoğlu'nun (76) elini öpen Çiftçi, Kocamanoğlu'na ellerinin neden soğuk olduğunu sordu.

Kocamanoğlu da, dışarıda sigara içtiğini belirtmesi üzerine Vali Çiftçi, Kocamanoğlu'na sigarayı bırakması için önerilerde bulundu.

Kocamanoğlu da, Vali Çiftçi'ye bundan sonra sigara içmeyeceği sözü vererek, sigara paketini teslim etti.

Vali Çiftçi, daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, tiryakilerin sigarayı bırakmaları konusunda mücadele ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 65 yıldır sigara içen Osman Kocamanoğlu'nu da sigaradan kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çiftçi, Kocamanoğlu'nun "sigarayı bırakamam" diyenlere de örnek olacağını ifade etti.

Çiftçi, Kocamanoğlu'nu her gün telefonla arayarak takip edeceğini söyledi.

Vali Çiftçi, daha sonra diğer yaşlılarla da sohbet ederek hediyeler verdi.