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Yaşlılar öğrencilerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 16:41 | Son Güncelleme

Yozgat Alparslan Türkeş Huzur Evinde kalan yaşlılar, Kredi Yurtlar Kurumu Çamlık Öğrenci Yurdu Müdürlüğünde öğrencilerle bir araya geldi.Yaşlılar haftası dolayısıyla düzenlen programa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Rasim Parlak ve çok sayıda huzurevi sakini katıldı.

Yaşlılar öğrencilerle bir araya geldi

Yozgat Alparslan Türkeş Huzur Evinde kalan yaşlılar, Kredi Yurtlar Kurumu Çamlık Öğrenci Yurdu Müdürlüğünde öğrencilerle bir araya geldi.
Yaşlılar haftası dolayısıyla düzenlen programa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Rasim Parlak ve çok sayıda huzurevi sakini katıldı. Etkinlikte öğrenciler yaşlılara karanfil ve çikolata ikramında bulundu. Daha sonra öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya gelen huzurevi sakinleri, sohbet ederek hoş vakit geçirdiler. İdarecilere ve öğrencilere teşekkür eden yaşlılar, düzenlenen etkinlikten memnun kaldıklarını belirttiler.

Yaşlılar öğrencilerle bir araya geldi

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