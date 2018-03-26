Yaşlılar unutulmadı

VM Medicalpark Samsun Hastanesi Kurumsal Pazarlama-İletişim ekibi LÖSAM çocukları ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevine ziyaret gerçekleştirdi.

Yaşlılar Haftası olması sebebiyle yapılan bu ziyarette duygulu anlar yaşayan huzurevi sakinleri unutulmamanın ve torunları gibi gördükleri çocuklar tarafından sevilmenin mutluluğunu yaşadılar. Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği (LÖSAM) Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Öztürk, “Hayatın en güzel hediye olduğunu çok iyi bilen çocuklarımızla, hayatları hediye gibi geçmiş, yaşamlarını acı-tatlı mücadelelerle geçirmiş huzurevi sakinlerimizin bir araya gelmesi hep istediğimiz bir buluşmaydı. Bizler çocuklarımızın ve gençlerimizin, büyüklerimizden, hayat adına öğreneceği çok şey olduğunu düşünüyoruz. Onlar bizim çınarlarımız. Gölgesinde hiç konuşmadan soluklansak yeter. Bu anlamlı buluşmayı bizler için organize eden VM Medicalpark Samsun Hastanesi yönetimine, bizi her zaman destekleyen Pazarlama Müdürü Seda Öztürk’e, misafirperverliği ile bizleri karşılayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Müdürü Mümin Tan’a derneğim ve kendi adıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Sıcak bir sevgi ortamında gerçekleşen ziyaret çocukların minik hediyelerini huzurevi misafirlerine vermesi ile son buldu.