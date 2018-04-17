Yasmine Hamdan CRR'de konser verecek

İSTANBUL (AA) - Folk-elektronik müzikleri, sıra dışı vokal anlayışı ile dikkati çeken şarkıcı ve söz yazarı Yasmine Hamdan, İstanbullu müzikseverlerle bir araya gelecek.
Çalışmalarını Paris'te sürdüren Lübnanlı sanatçı, 24 Nisan'da İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak.
Konserde, elektronik ve pop unsurlarını Arap müziğiyle harmanlayan Hamdan'a, gitarda Cedric Le Roux, davulda Loic Maurin ve klavyede Cong Minh Pham eşlik edecek.
Jim Jarmush'in Oscar adaylı filmi "Sadece Aşıklar Hayatta Kalır"da seslendirdiği şarkıyla geniş kitlelere ulaşan Yasmine Hamdan, profesyonel müzik hayatına 2000'li yılların başında, Ortadoğu'nun ilk bağımsız elektronik-pop gruplarından Soapkills'in vokalistliğini yaparak başladı.
İlk albümünü "Ya Nass" adıyla çıkaran Hamdan'ın üçüncü albümü "Al Jamilat" ise geçen yıl müzikseverlerle buluştu.
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