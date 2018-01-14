HABER

Yat yarışları: Marmaris ERGOMIYC Kış Trofesi

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 22:00 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Muğla'nın Marmaris ilçesinde 10. kez düzenlenen yarışların 1. ayak mücadelesi tamamlandı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) düzenlendiği Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışları sona erdi.

Uluslararası yarış klasmanı IRC-1, IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 kategorilerinde gerçekleştirilen yarışların ikinci gününde, körfezde bir süre antrenman turları atan yelkenliler, ardından yapılan anonsla koy içinde balon açarak toplu şekilde start aldı. Yarışlarda 28 yelkenli yat ile 280 sporcu mücadele etti.

Açık denizdeki parkuru tamamlayan yatlar, koydaki finiş çizgisine varmak için rüzgarı yelkenlerine doldurarak birbirleriyle yarıştı. Yatlar, güneşli havada körfezde renkli görüntüler oluşturdu.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kalaycı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 Kış Trofesi ilk ayak yarışlarının ilk günkü lodoslu havanın ardından ikinci günde güneşli havada ve az bir rüzgarla tamamlandığını söyledi.

İkinci gün yarışlarında coğrafi rota uygulandığını belirten Kalaycı, yatların verilen startla açık denize doğru yelken ve balon açtığını, mücadelenin koy içinde tamamlandığını aktardı.

Yarış sonuçlarının, yatların klasmanlarının belirlenmesinin ardından 3-4 Şubat'ta gerçekleştirilecek 2. ayak mücadelesi öncesi açıklanacağı bildirildi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Özcan Deniz ile Şebnem Schaeffer davasında karar çıktı!

Özcan Deniz ile Şebnem Schaeffer davasında karar çıktı!

Arda Turan, Selçuk İnan'ı sildi, Muslera da Arda'yı!

Arda Turan, Selçuk İnan'ı sildi, Muslera da Arda'yı!

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

Ravza Kavakcı Kan: Kadınlar seçme ve temsil hakkına 7 Haziran’da sahip olduk!

Ravza Kavakcı Kan: Kadınlar seçme ve temsil hakkına 7 Haziran’da sahip olduk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji uyarmıştı, kar araçları alarma geçti

Meteoroloji uyarmıştı, kar araçları alarma geçti

Çankaya'da toprak kayması

Çankaya'da toprak kayması

İskenderun'da 'silahlı grup' iddiası, polisi alarma geçirdi

İskenderun'da 'silahlı grup' iddiası, polisi alarma geçirdi

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin YPG açıklamasına sert tepki

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin YPG açıklamasına sert tepki

Üniversitede düzenlenen etkinlikte 'silah' hediye edildi! Tepkiler sonrası açıklama geldi

Üniversitede düzenlenen etkinlikte 'silah' hediye edildi! Tepkiler sonrası açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.