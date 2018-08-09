Yatağa bağlı Özlem'in 'gökyüzünü görme isteği' için seferber oldular

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de 5 yıldır yatağa bağlı yaşayan ve sinir sistemi hastalığı ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) nedeniyle evinden çıkamayan Özlem Yarıcı Özalkan (35), gökyüzünü görmek istediğini söyleyince ambulansla mesireye getirildi. Solunum cihazına bağlı Özalkan, gökyüzünü keyifle seyretti.

Gölyaka ilçesinde, 'motor nöron' olarak da bilinen sinir sistemi hastalığı ALS nedeniyle 2013 yılından beri yatağa bağlı yaşayan Özlem Yarıcı Özalkan, ailesine gökyüzünü görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine aile fertleri, sağlık ekiplerinden yardım talep etti. Eve ambulansla gelen sağlık görevlileri, solunum cihazına bağlı Özalkan'ı alıp, Güzeldere Şelalesi'ndeki mesireye getirdi. Bu kez evinde değil, çimlerin üzerindeyken yatağında yatan Özalkan, keyifle gökyüzünü seyretti. Özalkan, mutluluğunu annesiyle birlikte geliştirdikleri iletişim yöntemiyle anlattı.

ALS ile 5 yılı yatağa bağlı 10 senedir mücadele eden Özlem Yarıcı Özalkan'ın annesi Perihan Özalkan, "Kızım 10 yıl önce rahat rahat işlerini yapabiliyordu. Tedavisi olmayan bu hastalığa yakalandıktan sonra ise hayatı ve hayatımız tamamen değişti. Zor bir hastalığı var. Bütün zamanımı kızımla geçiriyorum. Onunla gülüyor, onunla ağlıyorum. Allah kimseyi evladı ile imtihan etmesin" dedi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Dursun Ay da mesirede ailenin yanında yer aldı. Özlem Yarıcı Özalkan'ı daha önce Gölyaka Kültür Park'a da götürdüklerini belirten Vali Dağlı, "İhtiyaç sahibi insanları düşünen bir kızımız. Bu manada Afrika'da 5 tane su kuyusu açtırdığını öğrendik. Kızımızın sosyal medyayı çok güzel bir şekilde kullandığını, çocuk kitapları yazdığını öğrendik. Tabi bize düşen kızımızı bir nebze olsun rahatlatmak. Kırlarda, yağmurla doğayla buluşturmak için böyle bir faaliyeti yaptık. En büyük talebi buydu bizden. Bu da bizim için çok küçük bir talep. Bundan sonra nereye gitmek isterse emrine amadeyiz" diye konuştu.

Özlem Yarıcı Özalkan da göz işaretleri ve annesiyle geliştirdikleri özel iletişim yöntemi ile geziden duyduğu mutluluğu, hasta olmadan önce en sevdiği yerlerden biri olan Güzeldere'ye her hafta geldiğini anlattı.

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