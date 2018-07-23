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Yatağan Termik Santrali'ndeki 2 ölümlü kaza, TBMM'ye taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 14:16 | Son Güncelleme

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Yatağan Termik Santrali'nde 2 işçinin öldüğü, 9 işçinin yaralandığı kazayı, soru önergesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Yatağan Termik Santrali'ndeki 2 ölümlü kaza, TBMM'ye taşındı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Yatağan Termik Santrali'nde 2 işçinin öldüğü, 9 işçinin yaralandığı kazayı, soru önergesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.
İş güvenliği önlemlerinin yetersizliği ve denetimsizlik sonucu yaşanan ölümlerin devam ettiğini belirten CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, verdiği soru önergesinde, Yatağan Termik Santrali'ndeki kazanın, özelleştirmenin ve taşeronlaştırmanın bir sonucu olduğunu öne sürdü. Özel sektörün yeterince denetlenmediğini savunan Alban, bu durumun işçi sağlığı açısından ağır sonuçlar doğurmaya devam ettiğini dile getirdi. Soma, Ermenek ve diğer maden kazalarından ders alınmaması ve denetim yapılmaması halinde bunların son olmayacağının Yatağan Termik Santrali'ndeki kazada görüldüğünü kaydeden Alban, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması isteğiyle verdiği önergede şu sorulara yanıt istedi:
"Kazanın meydana geldiği Yatağan Termik Santrali, en son hangi tarihte denetlenmiştir? Denetlemelerde herhangi bir eksiklik bulunmuş mudur? Bulunmuş ise bunlar nelerdir? Denetimler sonrasında termik santrali işleten şirket, herhangi bir ceza almış mıdır? Santralin özelleştirilmesi sonrası, yenileme yatırımlarının yapılmasının ihmal edilmiş olmasıyla ilgili iddialar vardır. Bu konuyla ilgili bakanlığınız tarafından bir tespit yapılmış mıdır? Kazanın olmasıyla ilgili öne sürülen iddialardan bir diğeri olan, vagonların sistemin taşıma kapasitesinden daha fazla kömürle yüklenmiş olması ihtimali araştırılmış mıdır? Konuyla ilgili bulgular nelerdir?"
2 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Yatağan Termik Santrali'nde geçen perşembe günü saat 10.00 sıralarında, raylı sistem olan kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 11 kişi demir yığını altında kalmış, 2 işçi ölmüş, 9 işçi yaralanmıştı.

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