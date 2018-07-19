Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandı çöktü: 9 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Esengül Civelek, Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çöktüğünü, ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, içerde kalan 2 kişinin kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Alınan bilgiye göre, Yatağan ilçesindeki termik santrale kömür taşıyan bant sistemi çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Olayla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Muğla Valisi Esengül Civelek, "Yatağan Termik Santrali'ndeki kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu ilk olarak olay yerinde 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler içerde kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.
Santraldeki kurtarma çalışmaları sürerken ambulanslara alınan yaralılar bölgedeki hastanelere gönderildi.
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