Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandının çökmesi

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandının çökmesiyle ilgili, "(Soma son olsun) dedik, olmadı. 'Ermenek son olsun' dedik, olmadı. 'Siirt son olsun' dedik, olmadı. Bugün de 'Yatağan son olsun' diyeceğiz ama bu gidişle olmayacak. İş kazaları konusunda gelinen nokta artık dayanılacak gibi değil. Bunlara artık iş kazası diyemiyoruz, bunlar bildiğiniz iş cinayeti." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah İzmir'de bir programa katıldığını, olayın ardından Muğla'nın Yatağan ilçesine hızlıca hareket ettiğini söyledi.

Olay yerinde incelemelerde bulunduklarını, kazanın Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesiyle gerçekleştiğini belirten Atalay, ilk belirlemelere göre 9 işçinin yaralı olarak kurtarıldığını, iki işçinin kurtarılma çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.

- "Türkiye iş kazalarında insanların yaşamını yitirdiği tabloyu hak etmiyor"

Olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Atalay, iş kazalarının can yakmaya devam ettiğini söyledi. Atalay, Türkiye'de her gün ortalama 6 kişinin iş kazaları nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: