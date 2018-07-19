Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandının çökmesi

"Yatağan ve Menteşe'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'i taburcu edildi, 4'ünün tedavisi sürüyor. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının desteği ve kendi bünyemizdeki ekiplerimizle yoğun bir çalışma titizlikle sürdürülmekte. Olayın meydana geldiği andan itibaren seferber olan valimize, kaymakamımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, güvenlik güçlerimize ve diğer tüm kurum ve kuruluş temsilcilerine şükran duygularımızı özellikle iletmek isteriz. Dayanışmanın ve birlikteliğin anlamlı bir örneğini yaşadık.

Gelişmelerden kamuoyu anlık olarak bilgilendirilecek. En doğru açıklamayı resmi makamlar ve santral yetkililerinden alabilirsiniz. Bunun dışındaki farklı açıklamalara itibar etmeyelim. Medyamız aracılığıyla sürekli bilgilendirme kamuoyuna yapılacaktır."



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