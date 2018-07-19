Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandının çökmesi

Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu göçük altında kalan 2 kişinin yerinin tespit edilmesi için Denizli'den askeri helikopterle arama kurtarma köpeği getirildi.
Sabah saatlerinde 9 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı göçükte içerde kaldıkları tahmin edilen 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.
Arama çalışmalarına destek olması için Denizli'den askeri helikopterle jandarma arama kurtarma köpeği "Bekar" bölgeye getirildi.
Eğiticisi tarafından alanda gezdirilen köpeğin bir noktada tepki vermesi ve eğiticisinin onaylamasının ardından kurtarma ekipleri çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı.
Santralin enerji direktörü Serdar Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, termik santralde meydana gelen göçükte 9 işçinin yaralandığını, çöken bandın altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma yürütüldüğünü söyledi.
İşçilerin kurtarılması için UMKE, AFAD, AKUT ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından çalışma yürütüldüğünü anlatan Toprak, şöyle dedi:
"Yatağan ve Menteşe'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'i taburcu edildi, 4'ünün tedavisi sürüyor. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının desteği ve kendi bünyemizdeki ekiplerimizle yoğun bir çalışma titizlikle sürdürülmekte. Olayın meydana geldiği andan itibaren seferber olan valimize, kaymakamımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, güvenlik güçlerimize ve diğer tüm kurum ve kuruluş temsilcilerine şükran duygularımızı özellikle iletmek isteriz. Dayanışmanın ve birlikteliğin anlamlı bir örneğini yaşadık.
Gelişmelerden kamuoyu anlık olarak bilgilendirilecek. En doğru açıklamayı resmi makamlar ve santral yetkililerinden alabilirsiniz. Bunun dışındaki farklı açıklamalara itibar etmeyelim. Medyamız aracılığıyla sürekli bilgilendirme kamuoyuna yapılacaktır."
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