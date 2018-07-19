Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandının çökmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandının çökmesine ilişkin, "Yeni maden sahaları ve termik santral projeleriyle Yatağan kömür karası bir geleceğe mahkum edilmişken inatla ve ısrarla bir kez daha söylüyoruz, 'fıtrat' diyerek kabullenmeyeceğiz, işçi ölümlerine alışmayacağız." ifadesini kullandı.

Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özelleştirilen termik santrallerin giderek genişleyen kömür sahalarının kıymetli tarım topraklarını ve köyleri tehdit ettiğini ileri süren Karaca, Yatağan'da vatandaşların termik santraller nedeniyle giderek artan solunum yolu hastalıklarıyla boğuştuğunu savundu.

Santraldeki kömür bant sisteminin çökmesiyle göçük altında kalan 12 işçiden 10'unun yaralı halde kurtarıldığını, 2 işçiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Karaca, yaralılara şifa diledi, göçük altındaki işçilerin de ailelerine kavuşmalarını temenni etti.