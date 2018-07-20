Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandının çökmesi

Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu içeride kalan 2 kişiden, arama kurtarma ekiplerince cesedi bulunan işçinin Seray Şimşek olduğu belirlendi.

Santralde kömür bant sisteminin çökmesi nedeniyle mahsur kalan 2 işçiden birinin cesedine ulaşan ekipler, diğeri için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar sırasında bölgede yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamada Sezgin Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldığı açıklanmıştı ancak bu cesedin Yatağan Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsisinde Seray Şimşek'e ait olduğu tespit edildi.

Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ'nin yazılı açıklamasında, termik santralde meydana gelen kazanın ardından cesedine ulaşılan işçinin, olay yerinde yakınları tarafından yapılan teşhisi doğrultusunda Sezgin Kılıç olarak duyurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Yatağan Devlet Hastanesinde yapılan ölüm muayenesi sonucu cansız bedeni bulunan işçinin Seray Şimşek olduğunun tespit edildiği belirtilerek, diğer işçi Sezgin Kılıç'a ulaşmak amacıyla çalışmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Olayın ardından Şimşek ve Kılıç'ın yakınları da Yatağan Devlet Hastanesine geldi.

Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminde dün sabah göçük meydana gelmişti. Göçükten 9 işçi yaralı kurtarılmış, içeride kalan 2 işçiye ulaşılması için arama kurtarma ekipleri çalışma başlatmıştı.

