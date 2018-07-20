Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandının çökmesi

Muğla'da Yatağan Enerji Üretim Santrali'nde meydana gelen 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı kazayı incelemek üzere bilirkişi heyeti oluşturulduğunu ve olayın tüm yönleriyle soruşturulduğu bildirildi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Şahinler Mahallesi'ndeki Yatağan Enerji Üretim Santrali'nde dün kömür kazanlarını besleyen taşıma bandının çökmesi sonucu 11 kişilik bakım ekibinin göçük altında kaldığı anımsatıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, hızlıca kaza mahalline ekiplerin yönlendirildiği belirtilen açıklamada, "Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama-kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilemeyecek şekilde Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Birimi'ne gerekli ölçüm, inceleme, fotoğraflama çalışması yapılması talimatı verilmiştir. Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine olaya dair bilgisi olan kişilerin tespit edilmesi ve ifadelerine başvurulması talimatları da iletilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Yatağan Enerji Üretim Santrali'ne ait merkezi kamera sistemindeki kaza öncesi ve sonrasına ait kayıtların temin edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İş güvenliği uzmanı, makine mühendisi, inşaat mühendisi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde iş güvenliği uzmanlığı alanında öğretim görevlilerinden oluşan bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Bilirkişi heyetine, gerekli incelemelerin yapılarak kazanın meydana geliş sebebi ve kazada sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesine yönelik kusur tespitine dair görüş bildiren rapor hazırlanması talimatları verilmiştir. Göçük altında kalan 9 kişi kurtarılmıştır. Yaralılardan 3'ünün Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Hastanesinde tedavileri devam etmekte olup, 6'sı ise tedavileri tamamlanarak taburcu edilmişlerdir."
Göçük altında kalan Seray Şimşek'in cesedine dün gece saat 22.30, Sezgin Kılıç'ın cesedine ise bugün saat 09.00 sıralarında ulaşıldığı hatırlatılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilendi.
Açıklamada, Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazanın tüm yönleriyle incelenerek soruşturma işlemlerinin titizlikle yerine getirildiği vurgulandı.
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