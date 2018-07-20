Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandının çökmesi

Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu yaşamını yitiren işçinin cenazesi defnedildi.
Yatağan Devlet Hastanesi morgundan alınan Seray Şimşek'in cenazesi, Cazkırlar Mahallesi'ndeki evine getirildi. Şimşek'in yakınları burada taziyeleri kabul etti.
Cazkırlar Mezarlığı'ndaki cenaze namazının ardından Seray Şimşek'in cenazesi toprağa verildi.
Törene katılan Muğla Valisi Esengül Civelek ile beraberindekiler, Şimşek'in ailesine taziyelerini iletti.
Cenaze törenine, işçinin yakınlarının yanı sıra Vali Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, Şimşek'in çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminde dün meydana gelen göçükte 9 işçi yaralı olarak kurtarılmış, içeride kalan 2 işçinin cenazesine ise arama kurtarma ekipleri tarafından ulaşılmıştı.
Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!
CHP'den olay yaratacak açıklama: İYİ Parti nankörlük etti
Tacizci bu kez sert kayaya çarptı!
Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama
Şule Çet'in sır ölümünde yeni gelişme! 20. kat görüntüleri bilirkişiye verildi
ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kritik kararı!
Balık tutmaya gittiler, gördükleri manzara karşısında dehşete düştüler
Metroda şaşkın çeviren görüntü! Bir anda soyunmaya başladı
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar
Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum