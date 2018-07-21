Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandının çökmesi

Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi nedeniyle meydana gelen kazaya ilişkin bilirkişiler bölgeye gitti.
Yatağan Termik Santral yönetimi, kazadan sonra Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketine (EPİAŞ) kazayla ilgili ön bildirim yaptı.
Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında belirlenen bilirkişiler ve sigorta yetkilileri de bölgede inceleme başlattı.
Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminde 19 Temmuz'da meydana gelen göçükte 9 işçi yaralı kurtarılmış, içeride kalan 2 işçinin cenazesine ise arama kurtarma ekiplerince ulaşılmıştı.
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