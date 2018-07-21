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Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandının çökmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 19:46 | Son Güncelleme

Kazaya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde, kazanları besleyen çelik bantların arasından işçilerin kaçıştığı görülüyor

Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu meydana gelen kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında belirlenen bilirkişiler ve sigorta yetkilileri bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Kazada hayatını kaybeden Seray Şimşek'in cenazesi Cazkırlar Mahallesi'nde, Sezgin Kılıç'ın cenazesi Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde toprağa verildi. Yaralan 9 kişiden 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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- İşçilerin kaçış anı güvenlik kamerasında

Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntülerde, bantların arasında çalışma yapan işçilerin kaçış anı görülüyor.

Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminde 19 Temmuz'da meydana gelen göçükte 9 işçi yaralı kurtarılmış, içeride kalan 2 işçinin cenazesine ise arama kurtarma ekiplerince ulaşılmıştı.

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Muğla termik santral Yatağan

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